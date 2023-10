Otamendi: «Ainda há muito jogo pela frente. Nunca nada é impossível»

View this post on Instagram A post shared by Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

Otamendi reagiu à derrota do Benfica frente ao Interatravés de uma publicação no Instagram. O capitão dos encarnados ainda acredita no apuramento, apesar de o Benfica ainda não ter pontuado na fase de grupos."Ainda há muito jogo pela frente. Nunca nada é impossível e as derrotas servem para tirares uma lição. Por isso, vamos seguir juntos com a força e a mentalidade positiva sempre. Força, Benfica", escreveu o defesa central no Instagram.Enzo Fernandez, que saiu do Benfica em janeiro e que é colega de Otamendi na seleção argentina, deixou um comentário na publicação: "Vamos, capitão!!!"