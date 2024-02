Otamendi aplaude Arthur Cabral: «Cabragol»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Arthur Cabral (@arthurcabral9)

A marcar há 3 jogos consecutivos, Arthur Cabral vive a melhor fase desde que chegou ao Benfica e nas últimas horas foi acarinhado por alguns colegas de equipa nas redes sociais. Otamendi utilizou mesmo uma alcunha para descrever o brasileiro. "Cabragol", escreveu o capitão numa publicação de Arthur Cabral, no Instagram, em que destaca o apuramento na Taça de Portugal. "Vamos às semis", legendou.Marcos Leonardo, concorrente do compatriota pela titularidade na posição de ponta-de-lança, também deixou um incentivo. "Vamos, irmão", comentou, enquanto Morato felicitou o colega. "Parabéns", disse.O avançado, de 25 anos, abriu o marcador no triunfo frente ao Vizela, por 2-1 , e já tinha iniciado o caminho para a vitória frente ao Gil Vicente, por 3-0, e na reviravolta diante do Estrela da Amadora, em que as águias ganharam por 4-1.