Otamendi e Di María já no Seixal e Aursnes com contusão na perna direita

Otamendi e Di María já trabalharam esta terça-feira sob as ordens de Roger Schmidt, no regresso da equipa do Benfica aos treinos, no Seixal. A dupla argentina, que teve direito a um período de férias alargado, já integrou os trabalhos e deu início, com o restante grupo, à preparação da visita ao terreno do Arouca, agendada para sábado. Recorde-se que ambos falharam a partida com o Famalicão - o central estava castigado, enquanto que o extremo não atuou por decisão da equipa técnica, que decidiu conceder mais uns dias de férias ao jogador.Quem está em dúvida para esse encontro é Aursnes, que saiu lesionado da partida com o Famalicão, na passada sexta-feira. O norueguês encontra-se com uma contusão muscular, na perna direita, mas as expectativas que possa recuperar são animadoras. Ainda assim, os próximos dias serão decisivos na recuperação total do joagdor.