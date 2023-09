Otamendi e Enzo Fernández reencontram-se na Argentina

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

Otamendi e Enzo Fernández estão novamente juntos, a propósito dos compromissos com a seleção da Argentina, e o central do Benfica fez questão de o mostrar. Numa publicação no Instagram, o capitão das águias partilhou duas fotografias com o jogador do Chelsea. "Lar doce lar", legendou.A campeã do Mundo concentrou-se esta segunda-feira tendo em vista dois encontros de apuramento para o Mundial'2026. A albiceleste defronta o Equador na sexta-feira, dia 8, e a Bolívia a 12.