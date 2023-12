Otamendi falha receção ao Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Otamendi viu ontem o quinto amarelo da época e vai ficar fora das opções de Roger Schmidt para a receção ao Famalicão, na próxima jornada da Liga Betclic. O capitão, habitual titular na equipa da Luz, vai assim falhar o primeiro jogo do campeonato. Até ao momento, o defesa argentino só tinha falhado o jogo da Taça de Portugal, frente ao Lusitânia.

Com esta ausência, é previsível que Tomás Araújo, que foi titular diante do Salzburgo, possa voltar a ter nova oportunidade de ser titular, desta vez, no campeonato. Será a primeira vez que tal acontece na presente temporada.