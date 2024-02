Otamendi: «Não podemos relaxar...»

Otamendi deixou o alerta após a vitória sofrida (2-1) do Benfica diante do Toulouse, na 1.ª mão de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa, depois de uma exibição pouco conseguida das águias."Pena termos sofrido golo. Merecemos a vitória, mas precisámos de aumentar a intensidade. Na 1ª parte estávamos muito cómodos. Precisávamos de ser mais intensos no ataque. Na segunda parte estávamos com outra mentalidade. Sofremos um golo. Temos de corrigir. Estamos a sofrer golos e temos de melhorar durante a semana. Não nos podemos relaxar em qualquer momento. Trataremos de fazer as coisas melhor para aumentar o nível coletivo. Era importante ganhar. O primeiro objetivo era conseguir a vitória. Era melhor uma vitória com mais diferença", disse o capitão encarnado à SIC Notícias.