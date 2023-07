Otamendi rendido à magia de Di María frente ao Al Nassr: «De que planeta vieste, animal?»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

Angel Di María deixou uma publicação nas redes sociais depois do particular de ontem com o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, que o Benfica venceu, por 4-1, e Otamendi, que não jogou por estar a recuperar de uma lesão, elogiou nos comentários a atuação do compatriota."Outra boa vitória de pré-temporada. Grande trabalho de todos. Temos de seguir por este caminho, continuar a melhorar em cada treino, em cada jogo, para ficarmos a 100 por cento", escreveu Di María no Instagram.O argentino foi eleito poro melhor jogador em campo na partida com o clube saudita e Otamendi aparentemente concorda: "De que planeta vieste, animal? Di María, segui tudo enquanto tomava os meus mates."Di María respondeu: "Otamendi não vieste hoje, tive saudades tuas, amigo. Tomei o meu mate só."A mulher de Di María também reagiu: "Que fazes? Estás louquinho?", questionou, por sua vez, Jorgelina Cardoso na publicação do marido.