Otamendi sai lesionado do Argentina-Austrália após choque com Enzo Fernández

Otamendi, central do Benfica, saiu esta quinta-feira lesionado ao intervalo do particular entre Argentina e Austrália, depois de um choque com o companheiro de seleção e ex-médio das águias Enzo Fernández.O defesa acabou por ser substituído por Germán Pezzella graças a um golpe no joelho, tendo ficado queixoso durante algum tempo.A Argentina venceu o encontro por 2-0 com golos de Messi e Pezzella.