Otamendi "triste" com comportamento dos adeptos: «Há que estar nos bons e nos maus momentos»

À BTV, o internacional argentino já tinha garantido que "o grupo está unido" e, na conferência de imprensa, deu a fórmula para o êxito num jogo em que as águias precisam de vencer por 2 golos para assegurar o 3.º lugar do grupo e seguir para a Liga Europa.



"Há que gerir a partida. Temos 90 minutos para fazer 2 golos e seguir numa competição europeia. O importante é ter a cabeça fria, a mentalidade ganhadora e tentar dar tudo para fazer uma boa partida", frisou, antes de uma partida em que não poderá contar com o seu parceiro habitual da defesa, António Silva. "O António não vai estar e, para o grupo, é um jogador importante, mas estamos a trabalhar e a fazer bem as coisas. [A escolha do parceiro] é uma decisão do treinador. Vamos ajudar quem entrar para ter a tranquilidade necessária", expressou, já na conferência de imprensa.



Sobre o Salzburgo, Otamendi deixou elogios "a uma equipa jovem, com intensidade e grandes jogadores", mas o foc está dentro de casa: "Temos de pensar mais no nosso jogo, jogar bem e obter a vitória que precisamos."

Otamendi deixou críticas ao comportamento dos adeptos na receção do Benfica ao Farense, lembrando que é necessário "estar nos bons e nos maus momentos." O argentino lembrou as façanhas das águias e garantiu que a equipa vai continuar a lutar para voltar aos bons resultados."Fico triste porque há que evitar esse tipo de ações. Há que estar nos bons e nos maus momentos. Ganhámos a Supertaça e estamos a um ponto do líder. Estamos em mais duas provas nacionais. A diferença é que as bolas que costumavam entrar na época passada não entraram. Estamos conscientes de que temos de melhorar a cada partida e tentar que os adeptos se envolvam connosco. Às vezes as coisas não saem. Temos de insistir e manter a mentalidade ganhadora que um jogador necessita. Trataremos de acabar o ano da melhor forma, a somar vitórias nas diferentes competições", disse o capitão das águias, na conferência de antevisão ao jogo frente ao Salzburgo, para a última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.