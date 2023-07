Otamendi: «Vimos o que aconteceu com Dortmund e Arsenal»

Antes do jogo do título do Benfica, com o Santa Clara, Nicolás Otamendi puxou dos galões e deixou um aviso claro para não haver facilitismos."Vimos o que aconteceu com o Dortmund e o que aconteceu com o Arsenal. Hoje não damos hipótese nenhuma! Nenhuma! Jogamos em casa, é vitória assegurada, objetivo claro. Estamos há 11 meses à espera disto. O objetivo claro desde o início da época era o campeonato. Hoje temos a oportunidade de levantar o troféu, mas como vamos conseguir isso? Todos juntos, sendo positivos dentro do campo e contundentes em cada bola parada, em cada definição. E o pensamento é este: vamos juntar-nos todos aqui e vamos festejar a beber uma cerveja todos juntos", frisou antes da entrada em campo, como se pode ver nas imagens divulgadas neste domingo no 6.º e último episódio da série 'Eu amo o Benfica', produzido pela Bplay.