Pai assume que Schjelderup quer sair: «Esperamos que o Benfica cumpra a promessa»

O pai de Andreas Schjelderup, Jørn-Tommy Schjelderup, assumiu que o filho quer deixar o Benfica devido à falta de oportunidades na equipa principal. A chegada de jogadores como Di María levou o extremo norueguês a perceber que terá dificuldade em conquistar o seu espaço já esta temporada e prefere dar um novo rumo à carreira."Com a chegada de dois novos jogadores [Di María e Gonçalo Guedes] nas posições que o Andreas ocupa, foi comunicado ao Benfica que ele pretende considerar outros clubes. Depois de uma reunião com o Benfica, ficou acertado que o desejo será concretizado", começou por dizer ao portal norueguês 'VG'."Quando o presidente decide trazer um campeão mundial e uma lenda como Di María, além de Gonçalo Guedes, as condições mudaram. Isso também faz parte do mundo do futebol. Não há garantias. Mas quando não há espaço para ter minutos de forma regular, não há outra saída senão levar a experiência consigo e seguir em frente. Espero que eles cumpram esta promessa em particular", expressa o pai.O norueguês, de 19 anos, passou a ter a sua carreira gerida por Rafaela Pimenta, empresária que gere a carreira de jogadores como Pogba, De Ligt e Haaland. A informação foi confirmada precisamente pelo seu pai. "O Andreas queria que eu asssumisse uma função temporária, enquanto aguardávamos por negociações com alguns agentes. Ele fez a sua escolha após o fim da temporada 2022/23", frisou, sendo que, como refere a notícia, o jogador foi aconselhado entre outros pelo pai de Haaland, Alfie.