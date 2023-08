Pai de Arthur confirma transferência para o Benfica: «Vai honrar a camisola e ganhar muitos títulos»

O pai de Arthur Cabral confirmou a transferência do filho para o Benfica e, à Antena 1, garantiu que o avançado está motivado para jogar de águia ao peito. Hélio Cabral acredita que o jogador vai marcar muitos golos e vencer títulos."Vai dar tudo. Sempre deu o máximo onde jogou. Ele é muito trabalhador e vai ajudar o Benfica no que puder com golos, garra e vontade. Se Deus quiser vai honrar a camisola e ganhar muitos títulos", afirmou, falando da felicidade do filho. "O Benfica disputa a Champions e luta pelo titulo em Portugal. Ele está muito feliz."Hélio Cabral ainda revelou quando soube a notícia. "Disse-me ontem. Estava a saber que já estava tudo mais ou menos acertado. Foi confirmado hoje. Estou orgulhoso", disse.