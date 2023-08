Pai de Bernardo Silva admite que regresso ao Benfica em 2026 é uma 'possibilidade forte'

Paulo Silva, pai de Bernardo Silva, admitiu que o regresso do internacional português ao Benfica é uma "possibilidade forte". Por outro lado, advertiu que o facto de o novo contrato com o Manchester City terminar quando o jogador tiver 32 anos - a idade que este considerou, numa entrevista a Record , como a ideal para voltar à Luz - nada significa quanto a um eventual retorno ao clube do coração."Ano a ano, passo a passo, vamos vendo quais são as oportunidades. Não podemos estar a tomar uma decisão a três anos com base numa hipótese que pode ou não contecer. O Bernardo é benfiquista e já disse que quer voltar. Agora, se é daqui a três anos.... não creio que a decisão de ficar mais um ano no City, nesta extensão [de contrato], esteja correlacionada com a vinda para o Benfica quando tiver 32. Pode ser uma possibilidade, que é uma possibilidade forte, de facto, mas não poria isto nesta conjuntura de preparação para [voltar à Luz]", afirmou o progenitor do médio do City, em declarações à 'Rádio Renascença'.Paulo Silva confirmou ainda que Bernardo Silva teve "proposta" de um clube da Arábia Saudita, que houve "aproximação muito forte, com proposta e vontade muito grande, do PSG" e a "continuidade [do interesse] do Barcelona". Ainda assim, sublinhou o "sentimento de felicidade" por Bernardo continuar no Etihad: "A decisão foi tomada com os pés bem assentes na terra."