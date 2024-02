Pai de Prestianni escreve texto emotivo para o filho: «Sei que estás a cumprir os teus sonhos»

Juan Prestianni, pai do novo reforço do Benfica, dirigiu-se ao filho Gianluca com um texto emotivo nas redes sociais em que se mostra realizado por ver o extremo a cumprir o sonho de jogar na Europa, mesmo que as saudades já comecem a apertar. "Hoje, filho, sei que estás a cumprir os teus sonhos e sou feliz mesmo que te vá ver pouco e não é fácil", sublinhou, na rede social Instagram.É nesse sentido que 'Cholo', como é conhecido, admite que Prestianni tomou uma decisão difícil ao deixar a Argentina. "Quem te conhece sabe o quão difícil foi tomares esta decisão tão difícil que é ficares longe da tua família", escreveu, ainda que Gianluca Prestianni tenha sido claro quando foi apresentado como reforço do Benfica. "Quando soube da notícia, nem hesitei", tinha dito, à BTV.Adepto acérrimo do Vélez, clube onde jogava Prestianni, Juan também falou dos sacrifícios que o filho teve de fazer para atingir o sonho de jogar na Europa. "Ninguém vai entender o sacrifício que fazes desde os 3 anos para cumprir o teu sonho", vincou, lembrando a promessa de Prestianni logo na estreia. "Quando chegou o 24 de maio de 2022, na tua estreia por este clube na Libertadores, com a camisola que tanto amamos e que sempre quiseste usar e cumpriste esse grande sonho meu e da minha família... Prometeste nunca sair livre e sair pela porta dos fundos", expressou.A promessa foi cumprida, já que Prestianni rendeu um encaixe ao Vélez de 9 milhões de euros, por 85% dos direitos económicos, e os argentinos ainda podem receber mais 2 M€ em variáveis.