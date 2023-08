PAOK perto de chegar a acordo com o Benfica por Meité

O futuro de Meité deve passar pelo futebol grego. Ao queapurou, o médio francês, de 29 anos, está muito próximo de assinar pelo PAOK. O acordo entre os clubes está a ser finalizado estando em cima da mesa um empréstimo por uma época, com os gregos a pagar 1 milhão de euros. A introdução de uma cláusula de compra obrigatória ou de um direito de opção a ser exercido no final da cedência continua a ser negociado.Contratado em 2021 ao Milan a troco de 6 M€, Meité não se impôs na Luz apesar de ainda ter sido aposta de Nélson Veríssimo. Com contrato válido até junho de 2026 e um ordenado alto (cerca de 1.8 M€ por ano) a colocação do francês era um dos dossiês prioritários da SAD. Depois de ter sido associado a alguns emblemas italianos, Meité prepara-se para experimentar o futebol turco.