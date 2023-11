Para Schmidt ver: Schjelderup assina hat trick de assistências pelo Nordsjaelland

Emprestado pelo Benfica à antiga equipa, o Nordsjaelland, Schjelderup tem-se mostrado nos últimos tempos como peixe na água. Depois de já ter dado nas vistas pela seleção de sub-21 da Dinamarca, pela qual assinou um hat trick em setembro, o extremo regista agora um hat trick de assistências. E acabou por ser mesmo preponderante no jogo dos 'oitavos' da Taça da Dinamarca, já que a sua equipa venceu por... 3-2, o Viborg.Recorde-se que o jogador, de 19 anos, chegou à Luz em janeiro a troco de 9 milhões de euros - a transferência pode custar 14 M€, mediante o cumprimento de determinados objetivos -, mas nunca teve muito espaço. Apesar disso, o jovem entrava nos planos para a temporada que decorre. Em junho, por exemplo, Roger Schmidt não libertou Schjelderup para o Campeonato da Europa de sub-19. Isto porque tal implicaria que o norueguês faltasse a vários dias de trabalho com a equipa encarnada, visto que a pré-época dos campeões nacionais arrancou a 5 de julho. Contudo, o jogador acabou por regressar ao antigo clube no último dia do mercado de transferências.