Patrocínio das camisolas: contrato com Emirates vai ser renovado e Benfica receberá mais de 8 milhões por ano

Benfica e Emirates têm tudo acertado para renovar o contrato de patrocínio das camisolas. Ao que Record apurou, os encarnados receberão uma verba superior a 8 milhões de euros anuais, melhorando o encaixe do contrato atual.O vínculo atual, renovado em 2018, expira no final desta temporada. De acordo com as nossas informações, o Benfica e a companhia aérea sediada no Dubai têm tudo acordado, faltando apenas assinar a extensão do contrato, ao que tudo indica, por mais três anos.Benfica e Emirates estão ligadas há quase nove anos. Em maio de 2015, anunciaram o acordo, válido por três temporadas. A companhia aérea tornou-se no principal patrocinador dos encarnados, sendo que o seu nome passou a constar nas camisola da equipa principal de futebol e numa bancada do Estádio da Luz. O contrato foi renovado em 2018 e 2021. Nos primeiros cinco anos de contrato, as águias encaixaram perto de 27 milhões de euros, sendo que acordo previa bonificações por desempenho desportivo. Nas primeiras cinco temporadas, o Benfica conquistou os últimos dois campeonato do tetra e festejou mais um em 2018/19, o último antes do jejum de quatro anos.Na época passada, marcada pela conquista do 38º título de campeão nacional, o Benfica encaixou 23,9 milhões de euros em publicidade e patrocínio, o maior encaixe em cinco anos, ultrapassando os 23,1 milhões registados em 2018/19, igualmente época de festejo no Marquês de Pombal. *