Paulo Bernardo não está a pensar num regresso ao Benfica: «O meu foco está no Celtic»

Paulo Bernardo não entrava nas contas de Roger Schmidt, para a próxima temporada, e decidiu rumar aos escoceses do Celtic, à procura de uma oportunidade. Depois de um arranque de temporada aos soluços, o médio conseguiu impor-se no emblema de Glasgow e já apontou três golos e fez duas assistências, em 20 partidas em que foi opção. Agora, quando a época já vai a meio, o internacional Sub-21 foi questionado sobre o futuro, mas recusa que esteja, para já, a pensar num regresso à Luz."Ainda não falei com o treinador do Benfica. O meu foco está no Celtic. Depois disso falarei com todos e decidirei o que irá acontecer. Sinto que aqui estou a evoluir imenso. Não tive muitos minutos na equipa principal do Benfica, estou a desenvolver-me aqui. Todo o meu foco está aqui, agora", anotou o jogador, em declarações ao portal 'Football Scotland', já depois de Roger Schmidt ter abordado a cedência do jogador: "Também é preciso ter em conta a decisão do jogador. Com todos os jogadores que deixam o Benfica [por empréstimo], a ideia é dar-lhes a oportunidade de se desenvolverem e ganharem confiança".