Paulo Bernardo recorda pressão no Benfica: «A exigência é vencer sempre»

Paulo Bernardo recordou a pressão que havia no Benfica para ganhar todos os jogos ao traçar uma semelhança com o Celtic, clube onde está a jogar por empréstimo. "Estamos no Celtic, um grande clube. Temos de ganhar os jogos todos em que participamos. No Benfica, também acontecia. Em todas as equipas jovens do Benfica, era assim", frisou na antevisão ao jogo frente ao St. Mirren, para a Taça da Escócia", afirmando que Celtic e Benfica "são clubes parecidos."O médio, de 22 anos, está emprestado até ao final da época com o Celtic a ter direito a uma opção de compra, cujo valor não foi divulgado. Depois de um início intermitente, o jogador formado no Seixal conquistou a titularidade - esteve no onze nos últimos jogos - e leva 3 golos e duas assistências em 19 aparições.