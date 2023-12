Pedro Malheiro no Benfica? «É o momento certo»

Este é "o momento certo" para Pedro Malheiro se transferir para o Benfica. A garantia é dada pelo tio e conselheiro do lateral-direito do Boavista, Filipe Malheiro. Em declarações à Antena 1, destaca a evolução do futebolista desejado pelos encarnados para ser alternativa a Bah no flanco direito da defesa."Não tenho dúvida alguma de que é o momento certo. O Pedro iniciou a época a consolidar o que vinha a fazer na época anterior, com números bastante interessantes, fez dois golos, que era o que lhe estava a faltar na temporada passada. Depois veio a lesão, provavelmente na pior altura. Mas já no último jogo jogou na lateral-direita e está a retomar a forma. O crescimento é notório a esse nível", considerou.Mesmo que o esteja parado, Filipe Malheiro deixa perceber que o jogador, de 22 anos, está "entusiasmado" com a possibilidade de rumar ao campeão nacional, sentimento partilhado por familiares e amigos. "Até nós sentimos, quanto mais o próprio. Agora tem é de estar focado, não há nada em concreto. Tem de estar focado no presente, que é o Boavista."processoFilipe Malheiro reforça que o sobrinho tem "o foco é o Boavista". Afinal, foi o clube do Bessa que lhe deu "a oportunidade de se mostrar e chegar a uma 1ª Liga, que muitas vezes é o passo mais difícil de se conseguir", vincando: "Com todo o respeito e sendo o Boavista um dos grandes ou um dos poucos campeões nacionais, estamos a falar de outro patamar. Neste momento é incomparável a grandeza de um clube com a do outro."