Pirotecnia, atraso após o intervalo e parabéns ao Hajduk custam quase 12 mil euros ao Benfica

O Benfica foi multado em quase 12 mil euros pelo CD da FPF na sequência da receção ao Casa Pia, jogo da 9.ª jornada da Liga Betclic que terminou empatado (1-1). A maior fatia da sanção (9.560 euros) deve-se ao comportamento incorreto do público, algo em que os encarnados são reincidentes, sendo referidos no relatório do delegado 6 petardos, 6 tochas incandescentes, 7 flashlight e 3 potes de fumo.A SAD do Benfica foi também multada em 1.326 euros pelo atraso de 3 minutos no reinício do jogo com os gansos, tudo devido ao atraso injustificado da equipa da casa no regresso ao relvado. Por fim, as águias têm de pagar mais 1.020 euros devido a uma tarja não autorizada pelas forças de segurança e exibida fora da ZCEAP (zona de acesso exclusivo aos titulares de Cartão do Adepto) com a inscrição "Sretan Rodendan", ou seja, "feliz aniversário" destinada à claque dos croatas do Hajduk Split.