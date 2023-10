Pirotecnica no clássico vale multa de mais de 20 mil euros ao Benfica

O Benfica foi multado em 20 780 na sequência do clássico, frente ao FC Porto. Este montante explica-se, na sua maioria, pelo lançamento de material pirotécnico, mas o arremesso de um isqueiro para junto do banco portista, assim como moedas para junto de jogadores, também contribuiu em 1 020 euros para a totalidade do montante. Sérgio Conceição tinha denunciado esse comportamento incorreto dos adeptos benfiquistas, o qual constava mesmo no relatório do delegado da Liga.Mas acaba por ser o arremesso de material pirotécnico que fez disparar o valor da multa aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF ao Benfica. "Foram deflagrados os seguintes engenhos pirotécnicos pelos adeptos do Benfica: (...) tochas, sendo que 4 delas entraram dentro das 4 linhas, antes do início do jogo", pode ler-se no comunicado divulgado esta quarta-feira, onde se acrescentam outras infrações dos benfiquistas que viram as águias ganharem ao FC Porto.No total, segundo o mesmo relatório, nas bancadas onde se encontravam adeptos da equipa da casa foram lançados 6 petardos, 7 potes de fumo, 28 tochas e 9 'flash light'. De referir que, ainda antes do início do jogo, foram atiradas quatro tochas para o relvado, o que, só por si, justifica 10 200 euros do total da multa aplicada aos encarnados.