Plantel do Benfica regressa aos treinos dia 26

Consumada a qualificação para as meias-finais da Allianz Cup, graças à vitória diante do AVS SAD, por 4-1, o plantel do Benfica entrou hoje de folga, para comemoração do Natal, regressando ao trabalho a 26. Nesse dias, as águias iniciarão a preparação do encontro com o Famalicão, dia 29, na Luz, a contar para a 15.ª jornada da Liga Betclic.Em 2.º lugar no campeonato, a um ponto do líder Sporting, o Benfica vai entrar em 20245 em quatro frentes (prova de regularidade, Allianz Cup, Taça de Portugal e Liga Europa), depois de ter conquistado a Supertaça, algo só conseguido em 2017, com Rui Vitória ao leme.O campeão nacional vai defrontar o Estoril na meia-final da Allianz Cup, o Sp. Braga nos oitavos-de-final da Taça de Portugal e o Toulouse no playoff da Liga Europa.