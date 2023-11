Presidente da Real Sociedad e as tochas: «Rui Costa está envergonhado e pediu-me perdão»

Jokin Aperribay, presidente da Real Sociedad, revelou que Rui Costa lhe pediu desculpa pelas tochas lançadas por adeptos do Benfica e que caíram junto dos simpatizantes bascos, durante a segunda parte do jogo entre as duas equipas."Ele está envergonhado, pediu-me perdão muitas vezes. Disse que sentia muito e que isto não representa o Benfica. E não tenho dúvida disso. Estou a falar dos delinquentes que muitas vezes nem sequer são sócios. Falo das pessoas que lançaram as tochas. Estou certo que muitas pessoas do Benfica não têm nada a ver e há que distinguir os benfiquistas que vieram até aqui. Falo dos que acenderam tochas. Se pudermos, vão responder perante a justiça", disse o líder basco aos jornalistas."Tenho de vir aqui para pedir desculpa aos adeptos da Real, que não têm culpa pelo que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje foi muito material e vamos agir penalmente contra os que lançaram as tochas. Não vamos deixar que essas pessoas saiam de San Sebastián. Podem estar seguros de que a Real foi disponibilizar todos os meios, com imagens, identificação das pessoas, o que for, e irá perseguir estes delinquentes. Isto é escandaloso. Alguns jogos estão a tornar-se lutas. Hoje houve três detidos. Um era da Real, que não é sócio do clube. A Real vai avançar com todos os meios possíveis contra estas pessoas. Vamos avançar e queremos pedir desculpa aos adeptos que estavam naquela zona. Vimos todas as pessoas que entraram por todos lugares, fizemos tirar os ténis e algumas pessoas não entraram. Tentámos fazer o melhor trabalho possível mas infelizmente algumas tochas não foram intercetadas. Sinto muito. Vamos tentar que todos os que lançaram tochas respondam perante a justiça", concluiu Jokin Aperribay.