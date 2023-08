Presidente do Flamengo aponta aos 100M€: «Se o Benfica está interessado, basta pagar a cláusula»

O avançado Pedro é um dos nomes que o Benfica tem debaixo de olho para suprir a saída de Gonçalo Ramos, mas do lado do Flamengo a disponibilidade para negociar o jogador parece baixa. Esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas durante uma visita ao museu do clube, o presidente dos cariocas garantiu que os problemas recentes do avançado com a equipa técnica estão ultrapassados e a única forma deste sair é pagando a cláusula de rescisão."O assunto do Pedro está totalmente resolvido. É passado. Está a treinar com a equipa. Peço que falemos do Museu...", começou por pedir Rodolfo Landim, antes de, com a insistência dos jornalistas, ter abordado diretamente o Benfica: "Se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples: basta depositar a multa [cláusula de rescisão], conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo".Ora, essa cláusula de rescisão (para clubes do exterior) está fixada nos 100 milhões de euros.