Presidente do Montpellier confirma interesse do Benfica (e de outros clubes) em Elye Wahi

O Benfica tem vários nomes em carteira para suceder a Gonçalo Ramos e um deles foi esta sexta-feira revelado, de forma pública, pelo presidente do Montpellier. Em declarações à RMC Sport, Laurent Nicollin elencou os vários interessados em Elye Wahi e colocou o clube da Luz na 'jogada'."De momento não há nada fechado. Há várias propostas, mas estamos à espera de mais. É verdade que só tivemos uma oferta formal por parte do Chelsea. A nossa resposta foi agradecer-lhes e dizer-lhes que aquilo não correspondia ao que estávamos à espera. Este fim de semana vamos ter o chefe de recrutamento do Tottenham aqui. Na semana passada teve coisas a fazer, por isso agora creio que vai avançar. Há também o Eintracht Frankfurt. É verdade que pode dar-se uma dança das cadeiras se o Kolo Muani sair do Frankfurt, se o Harry Kane deixar o Tottenham, tudo mudará", começou por elencar o dirigente, antes de revelar também o nome do Benfica."Soubemos também na quarta-feira que o Benfica está interessado, porque o seu avançado provavelmente vai sair. Por isso, não temos pressa. Ele demonstrou vontade de sair, chegámos a acordo com os seus agentes e agora estamos a trabalhar juntos nessa saída", frisou Laurent Nicollin, deixando ainda claro que essa saída apenas se dará se o Montpellier não for penalizado financeiramente.Como adianta esta sexta-feira , o avançado de 20 anos do Montpellier está efetivamente na agenda encarnada, mas o elevado valor exigido pelos franceses (30 milhões de euros) complica a sua contratação. Na época passada, em 33 jogos, Wahi marcou 19 golos e destacou-se como um dos melhores da Ligue 1.