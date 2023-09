Presidente do Rosario Central sobre Di María: «Não precisa de vir se não quiser»

Ángel di María ainda há pouco chegou ao Benfica e já se fala daquilo que fará depois do final da presente temporada. De um lado, Rui Costa assume que quer convencê-lo a continuar para lá do atual vínculo . Do outro o Rosario Central, que sempre que pode tenta aliciar o campeão do mundo a voltar à sua (outra) casa. O tema continua na ordem do dia na Argentina e, esta quarta-feira, numa conferência de imprensa na qual falou da atualidade do clube, o presidente do Rosario foi questionado e acabou por ser claro na resposta."Tem as portas abertas desde o primeiro dia. Falamos de forma constante com ele. Sempre que dizemos que o Central pode ser uma potência ele está incluído nisso. Houve um mal entendido na última vez que o Angelito veio a Rosario, mas quero esclarecer que ele deu muito ao clube e não precisa de vir se não quiser. Da mesma forma que, se quiser vir para o Gigante, tem sempre as portas abertas", declarou Gonzalo Belloso.