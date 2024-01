Presidente do Toulouse "extremamente ambicioso": «O Benfica não é o fim, é uma etapa»

Benfica e Toulouse vão defrontar-se no playoff da Liga Europa e Damien Comolli, presidente dos franceses, revela-se "extremamente ambicioso". "O Benfica não é o fim, é uma etapa", atirou, durante uma cerimónia que reuniu sócios do clube."Para 2024, temos desafios desportivos. Somos extremamente ambiciosos, tanto na Ligue 1 como na Liga Europa. O Benfica não é um fim, é uma etapa", afirmou o dirigente, na semana passada, antes de concretizar: "É como dissemos antes da final da Taça de França. A final foi uma etapa, o objetivo era vencê-la. A classificação para a fase de grupos da Liga Europa foi um passo. A qualificação era um objetivo. Conseguimos. O Benfica é exactamente a mesma coisa. No campeonato o objetivo é terminar o mais alto possível, como sempre fizemos."O primeiro duelo entre os encarnados e os franceses está agendado para 15 de fevereiro, no Estádio da Luz. Já a segunda mão do frente a frente, que dará acesso aos 'oitavos', disputa-se a 22.