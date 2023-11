Presidente do Vélez confirma: «Recebi uma proposta oficial por Prestianni»

O recém-eleito presidente do Vélez, Fabian Berlanda, confirma que recebeu nesta sexta-feira uma proposta oficial por Gianluca Prestianni depois de ter revelado que já existia com a antiga direção um pré-acordo com o Benfica tendo em vista a transferência em janeiro. "Tenho uma proposta oficial aqui à minha frente na mesa, chegou ontem [sexta-feira] e vamos reunir-nos nesta semana para decidirmos. O assunto Prestianni será resolvido nos próximos dias", afirmou o dirigente ao canal do Youtube 'Sábado Vélez', sem nunca revelar o nome do clube que apresentou a tal proposta oficial.Berlanda toma posse na próxima quarta-feira e remeteu a decisão para depois do jogo de sábado com o Colón, decisivo para a permanência do emblema argentino na 1ª Divisão. "Haverá um antes e um depois do jogo com o Colón. A decisão será tomada internamente nos próximos dias e depois vamos comunicá-la de forma transparente para que todos os adeptos percebam os motivos da mesma", sublinhou.Recentemente, Fabian Berlanda garantiu que não iria levantar obstáculos à venda do jovem extremo, de 17 anos, uma vez que o Vélez precisa de dinheiro para ir ao mercado contratar reforços. O Benfica garantiu um pré-acordo mediante o pagamento de 8 M€ por 85% do passe, sendo que Prestianni completa 18 anos a 31 de janeiro de 2024 e só então poderá assinar pelos encarnados de forma a cumprir os regulamentos da FIFA.