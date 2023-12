Presidente do Vélez sem dúvidas: «Prestianni é jogador do Benfica»

O recém-eleito presidente do Vélez Sarsfield dá como consumada a transferência de Gianluca Prestianni para o Benfica, adiatando que o acordo prevê o pagamento de 9 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em variáveis. "Sim, Prestianni já é jogador do Benfica", atirou Fabián Berlanga, à Antena 1.Mesmo assim, o dirigente deixou claro que ainda estão a ser trocados documentos, sem precisar a duração do contrato (será válido até 2029), por ser uma questão que envolve o extremo, de 17 anos, e as águias. "O jogador manifestou grande desejo em representar o Benfica. O processo foi adiado devido à mudança de direção e tivemos de resolver as coisas depressa."Prestianni chegará ao Benfica em janeiro, concluindo a transferência quando fizer 18 anos, no final do primeiro mês do ano.