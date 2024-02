Presidente e treinador do Toulouse revoltados com arbitragem na Luz

Depois do apito final de Donatas Rumsas, o ambiente na Luz aqueceu em virtude de os responsáveis do Toulouse não terem gostado nada do trabalho do árbitro lituano. Os 7 minutos de compensação na segunda parte provocaram o descontentamento dos franceses, que perderam por 2-1 com o golo do triunfo dos encarnados a surgir precisamente nos minutos finais na sequência do segundo penálti convertido por Di María.Ao queapurou, o presidente do Toulouse, Damien Comolli, insultou o observador do árbitro da UEFA presente na Luz em plena zona VIP do estádio, contestando de forma veemente a arbitragem do jogo. O dirigente do adversário dos encarnados no playoff da Liga Europa assistiu ao desafio na tribuna VIP e, após o 2-1 apontado aos 90'+8, não conteve a revolta.Além do presidente, também o treinador dos franceses não se conteve. Depois de se ter dirigido a Di María em pleno relvado, o espanhol Carles Martínez dirigiu-se de forma mais áspera ao 4º árbitro, Robertas Valikonis, no túnel de acesso aos balneários. Segundo o que apurámos, ambos os incidentes constam do relatório da partida elaborado pela UEFA.