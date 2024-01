Prestianni à descoberta de Lisboa: reforço do Benfica mostra-se na cidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



A publicação de Prestianni

Enquanto espera por ser oficializado como reforço do Benfica, Gianluca Prestianni continua a conhecer os cantos a Lisboa. Neste sábado, o extremo, de 17 anos, divulgou uma fotografia enquanto passeava pela Avenida da Liberdade.Tal como já foi noticiado, o Benfica pagou ao Vélez 9 milhões de euros por 85% do passe do argentino, sendo que o negócio contempla ainda mais 2 M€ consoante objetivos que o jogador venha a concretizar.Com o acordo fechado, a oficialização só poderá acontecer a 31 de janeiro, data em que o extremo passa a ser maior de idade.