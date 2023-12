Prestianni aborda interesse do Benfica: «Pedi ao meu representante para não me dizer nada»

Gianluca Prestianni está perto de ser reforço do Benfica, como Record noticiou , mas, por agora, o extremo fecha o jogo. O jogador do Vélez garante que tem estado desligado dessa possibilidade, mostrando-se focado no clube argentino, e pediu mesmo ao empresário para não lhe contar como estão eventuais negociações com outros clubes."Não sei de nada. Sei que chegaram ofertas de um clube europeu, mas não perguntei nada, porque tenho contrato até ao próximo ano [acaba a 31 de dezembro de 2024]. Não posso sair até ter 18 anos. Não quis saber de mais nada. Pedi ao meu representante para não me dizer nada", frisou.Como o nosso jornal já referiu, o jogador, de 17 anos, prepara-se para ser reforço das águias já em janeiro, mas terá de esperar até ao último dia do mês, data em que, então, celebra a maioridade. Benfica e Vélez já têm acordo, com as águias a pagarem 8 M€, por 85 por cento do passe, além de 2 M€ por objetivos. Recentemente, o presidente do Vélez, Fabián Berlanga, confessou à Antena 1 que Prestianni, de facto, será jogador dos encarnados.