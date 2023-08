Prestianni de férias com a família após triste episódio

O extremo Gianluca Prestianni já não escapa ao Benfica. Tal como Record noticiou ontem, os encarnados apresentaram ao Vélez Sarsfield uma proposta de 8 M€ por 85% do passe do jovem prodígio, de 17 anos, valores que agradam ao clube argentino. Além disso, o próprio jogador mostrou-se convencido pelo projeto apresentado pelo campeão português, dando o sim à mudança para Lisboa. O acordo agora estabelecido é uma espécie de opção prioritária tendo em vista uma transferência a concretizar-se apenas em janeiro de 2024, quando o jogador completar 18 anos e possa assinar pelas águias cumprindo os regulamentos da FIFA.Nesta altura, Prestianni encontra-se a gozar um período de férias com a família depois do susto que apanhou na sequência da derrota (0-1) com o Huracán. O avançado foi cercado por cinco automóveis e agredido por adeptos furiosos com a má época do Vélez, que arrisca descer de divisão. O próximo jogo está marcado para dia 20, frente ao Barracas Central.