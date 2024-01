Prestianni despede-se do Vélez antes de assinar pelo Benfica: «Fui a pessoa mais feliz e privilegiada»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gianluca Prestianni (@gianlucaa_11)

Gianluca Prestianni despediu do Vélez Sarsfield, o seu clube de sempre, rumando agora a Lisboa para representar o Benfica. O extremo argentino, de 17 anos, mostrou-se muito agradecido a todos no emblema onde sempre atuou."Chegou hoje o dia de despedir-me do clube que me deu tudo desde os 4 anos, o clube que me abriu as portas desde o primeiro dia e confiou em mim desde o primeiro instante. Estou muito agradecido a cada uma das pessoas que me ajudou desde criança até hoje. Quero agradecer também a todo o pessoal do clube, desde médicos, cinesiologistas, seguranças, staff de cozinha ou treinadores. Também aos meus colegas por me ajudarem desde o primeiro dia e darem-me confiança e tratarem-me da melhor forma possível sempre. Agradecer também a todas as pessoas do Vélez por apoiarem-nos sempre. Não tenho palavras para agradecer a cada uma das pessoas que me ajudou a chegar aqui. Fui a pessoa mais feliz e mais privilegiada por vestir esta camisola de um clube tão grande. Obrigado por tudo, Vélez da minha vida", disse Prestianni numa publicação no Instagram.Recorde-se que os encarnados pagarão 9 milhões de euros fixos , por 85 por cento do passe. O acordo prevê ainda o pagamento de mais 2 milhões de euros consoantes objetivos.