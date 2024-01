Prestianni e o desafio no Benfica: «A exigência é muito elevada»

O extremo Gianluca Prestianni parte nesta quinta-feira à noite da Argentina, sendo que voa de Buenos Aires para Madrid. Na capital espanhola vai efetuar os habituais exames médicos já acompanhado por Rui Pedro Braz, diretor-desportivo dos encarnados, com quem viajará depois para Lisboa. O jovem só poderá assinar pelas águias a 31 de janeiro, quando completar 18 anos. O Benfica paga 9 milhões de euros por 85% do passe, acrescidos de 2 milhões de euros em objetivos.Antes de partir, Prestianni despediu-se em declarações à rádio 'La Red'. "Não foi fácil estrear-me tão jovem, mas a verdade é que estou muito contente por ter vestido a camisola do Vélez, um clube grande, campeão do Mundo. Saio feliz e contente por deixar o Vélez na 1ª Divisão. Disputei muitos jogos e saio com a sensação magnífica de que o clube me deu tudo desde os 4 anos. Não tenho palavras para exprimir toda a minha gratidão, obrigado a todos aqueles que me apoiaram no Vélez", afirmou o jovem, acrescentando: "Agradeço aos adeptos do clube que nos apoiaram mesmo nos momentos mais complicados. Oxalá possa regressar ao clube no futuro pois é a minha segunda casa."Na hora de atravessar o Atlântico, Prestianni pediu conselhos a jogadores mais experientes. "Falei com alguns jogadores do Vélez que já representaram clubes na Europa e todos me disseram que é um futebol completamente diferente. A exigência é muito elevada, temos que nos cuidar ao máximo e focar-nos a 100 por cento senão voltamos passados seis meses", afirmou.