Prestianni é oficializado no Benfica e quer seguir pisadas dos argentinos: «Para honrar a história»

Prestianni foi oficializado como reforço do Benfica. Às 19h04, as águias divulgaram um vídeo com várias camisolas de argentinos que passaram pelo clube da Luz, como Otamendi, Di María, Salvio, Aimar e Enzo Fernández com o extremo a surgir no final, com um desejo. "Para honrar a história, vamos Benfica", disse.Como mostrou no vídeo, o extremo contratado ao Vélez vai vestir a camisola 25, que foi pela última vez utilizada pelo central John Brooks.De resto, também o Benfica ambiciona que Prestianni consiga seguir as pisadas dos compatriotas. "O legado argentino continua", lê-se na última mensagem dessa publicação.O argentino, que fez esta quarta-feira 18 anos, foi contratado por 9 milhões de euros, mais 2 M€ por objetivos.