Prestianni entusiasmado por chegar ao Benfica: «Vou dar a vida pelos adeptos»

Gianluca Prestianni está entusiasmado por ser reforço do Benfica e enalteceu a grandeza das águias. "Estou muito feliz por estar num clube tão grande como o Benfica. É um sonho jogar na Europa e ainda mais por este grande clube", afirmou, à BTV, considerando o clube da Luz "o maior de Portugal." Por esse motivo, foi fácil decidir quando recebeu a proposta: "Quando me chegou a notícia, nem hesitei."Assim, o extremo, de 18 anos, chega a Portugal com ambição para alcançar grandes feitos. "Estou muito feliz por chegar aqui, sei que o clube luta por muitas coisas. Vamos fazer o possível para ganhar tudo", projetou, com uma promessa aos benfiquistas. "Vou dar tudo por este clube e vou dar a vida pelos adeptos", sublinhou.O jovem contratado ao Vélez define-se como "um jogador que gosta de encarar o adversário, ir no contra contra um e assistir os colegas de equipa", indo além do fator óbvio. "Também gosto de fazer golos."Prestianni até já visitou a Luz e mostrou-se encantado. "É uma sensação linda. Nunca estive num clube com um estádio assim. Para mim, é encantador", afirmou o jogador, que vai poder adaptar-se ao lado dos compatriotas Otamendi e Di María. "São dois campeões do mundo e jogadores extraordinários. Partilhar o balneário com eles e o facto de me poderem ajudar é gratificante", descreveu.O extremo será uma aposta a longo prazo no Benfica, já que enfrenta muita concorrência na luta por um lugar no onze, mas, por agora, só pensa em adaptar-se da melhor forma. "Espero crescer da melhor maneira. Quero adaptar-me e ficar próximo dos colegas. Quando chegar a hora de jogar, quero fazer o melhor possível", assegurou, reafirmando a vontade de "ganhar bastantes títulos pelo clube."