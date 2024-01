Prestianni nas bancadas

Gianluca Prestianni ainda não é jogador do Benfica, mas acompanhou atentamente o jogo das águias desde as bancadas. O argentino só vai assinar contrato com o emblema da Luz a 31 de janeiro, dia em que atinge a maioridade, mas já chegou a Portugal no último dia 5. Ontem, foi captado pela lente denum dos camarotes da Luz. O ex-Vélez Sarsfield foi contratado por 9 milhões de euros.