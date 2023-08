Prestianni tranquilo com acordo

Caso para se dizer que, depois da tempestade, vem a bonança. Gianluca Prestianni vive dias tranquilos, depois de Benfica e Vélez terem chegado a acordo pela sua transferência. O jovem, recorde-se, foi ameaçado de morte pelos adeptos do clube argentino, dado o mau momento que a equipa atravessa. O avançado foi cercado por cinco automóveis e agredido por adeptos furiosos. Depois, admitiu publicamente que quer deixar o emblema de Buenos Aires.

Ainda assim, Prestianni vai ter de esperar até janeiro. As águias apresentaram uma proposta de 8 M€ por 85% do passe do jovem prodígio, de 17 anos, e os valores agradaram aos argentinos. Está estabelecido, portanto, um acordo que vai funcionar como uma opção prioritária tendo em vista uma transferência a concretizar-se apenas quando o jogador completar 18 anos, cumprindo os regulamentos da FIFA. O jovem começa hoje uma espécie de pré-época com o Vélez, em Córdova, na Argentina. O próximo jogo será dia 20, frente ao Barracas Central.