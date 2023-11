Processo disciplinar ao Benfica e multas por pirotecnia, invasão de relvado e "pirete" a jogadores do Sporting

Os incidentes ocorridos nos minutos finais do dérbi da última jornada valeram ao Benfica a instauração de um Processo Disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da FPF, além de multas no valor de 15.300 euros. A maior fatia da sanção (9.560€) prende-se com o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos (petardos, tochas e flashlight), seguindo-se a invasão do relvado e distúrbios coletivos com reflexo no jogo (4.080€), nomeadamente o adepto que ficou dentro das quatro linhas a provocar os jogadores leoninos. "Um adepto entrou no retângulo de jogo, dirigindo-se aos jogadores do Sporting, provocando-os com gestos de pirete, sendo de seguida retirado por um elemento da força policial. Estes factos fizeram retardar o reinício do jogo em dois minutos", lê-se no relatório do delegado da Liga.Quanto à entrada em campo de uma criança aquando do primeiro golo do Benfica custa 640 euros. "Aquando da celebração do primeiro golo da Benfica, SAD - ao minuto 45+4 da 2.ª parte, uma criança, adepta afeta aquela sociedade desportiva, entrou no retângulo de jogo, até à zona do meio-campo, para pacificamente abraçar o jogador João Neves, tendo sido retirada por Assistentes de Recinto Desportivo, facto que fez retardar o reinício de jogo em 1 minuto. Após o final do jogo, um jovem adepto - afeto à sociedade desportiva visitada, Benfica SAD, entrou no retângulo de jogo, proveniente do sector 20 da bancada BTV inferior, para pacificamente celebrar com os jogadores, tendo sido retirado, de imediato, por Assistentes de Recinto Desportivo", refere o relatório do delegado da Liga.Por fim, os restantes 1.020€ de multa prendem-se com ofensas a Adán. "Adeptos afectos à sociedade desportiva visitada - SL Benfica, SAD - localizados nos sectores 7 a 11, da bancada SAGRES inferior, local exclusivamente reservado aos adeptos dessa sociedade desportiva, melhor identificados pela cor das suas vestes e cachecóis e pelos cânticos de incentivo entoados alusivos aquela sociedade desportiva, entoaram em uníssono os seguintes cânticos, aquando de reposições da bola em jogo, por parte do guarda-redes Visitante: Minutos 7, 13 e 15 da 2.ª parte "Filho da p...", explica o comunicado dos castigos.