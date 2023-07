Proposta na revisão de estatutos do Benfica: Duplo chumbo de contas levará à queda da Direção

Consulte aqui a proposta de novos estatutos apresentada pela direção do Benfica



De acordo com a proposta para a revisão dos estatutos do Benfica, um duplo chumbo do relatório e contas de gestão dos encarnados conduz à demissão da Direção e, consequentemente, à realização de eleições. No fundo, a Direção cai com um primeiro chumbo e se, depois de realizar alterações ao documento, voltar a ver as contas reprovadas numa segunda Assembleia Geral.Segundo o artigo 45.º divulgado no documento, caso o relatório de gestão e das contas do exercício seja chumbado em Assembleia-Geral, a Direção pode, no prazo de 5 dias, comunicar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, "que irá proceder à correção do relatório de gestão e das contas do exercício e requerer a sua submissão a uma nova Assembleia Geral, após a obtenção do parecer do Conselho Fiscal."Em alternativa, a Direção pode "reapresentar o relatório de gestão e as contas do exercício para votação, requerendo a convocação da Assembleia Geral, que funcionará das oito horas da manhã até às 22 horas desse mesmo dia, de modo a permitir aos sócios votarem o relatório de gestão e as contas do exercício, sem intervenção dos sócios." No fundo, seria realizado um referendo.Perante esse cenário, se as contas voltarem a ser reprovadas "a Direção fica demissionária de imediato, pelo simples efeito da deliberação, demissionária e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral convoca eleições no prazo de quarenta e cinco dias para eleger, exclusivamente, os novos membros da Direção." Esses novos elementos assegurarão o cumprimento do mandato até ao fim do mandato da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal.