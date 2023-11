PSG aciona opção de compra de Gonçalo Ramos: Benfica encaixa 65 milhões de euros

O PSG exerceu a opção de compra de Gonçalo Ramos, confirmou o Benfica. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os encarnados confirmam a transferência por 65 milhões de euros, "acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos", que pode elevar a venda até aos 80 M€.



Note-se que, em relação ao mecanismo de solidariedade, o Benfica irá ficar com praticamente a totalidade da verba, referente ao período no qual o avançado jogou no clube - entre 2013/14 e 2022/23. As águias receberão pelo menos 2,6 milhões de euros dessa verba, ao passo que os franceses irão reter 650m€.O clube parisiense, que já teve vários jogadores emprestados com opção de compra, como Danilo Pereira e Nuno Mendes, tinha até ao fim da temporada para acionar essa opção no que diz respeito ao avançado, de 22 anos, que tinha sido cedido ao campeão francês em agosto. No entanto, após apenas três meses ao serviço do clube da capital francesa, a decisão está tomada e Gonçalo Ramos é definitivamente jogador do PSG, tendo assinado até 2028.Em 15 jogos disputados pelo PSG, Gonçalo Ramos apontou dois golos, sendo que esses tentos foram marcados ao eterno rival, o Marselha, no triunfo por 4-0, a 24 de setembro. Um marco importante para qualquer ponta-de-lança do clube, como foi o caso outrora com Pedro Pauleta, que conquistou o coração dos parisienses com golos apontados aos marselheses.O avançado formado no Benfica chegou inicialmente por empréstimo para jogar na frente de ataque com Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou ainda Randal Kolo Muani, visto que os parisienses procuravam um número 9 de raiz, lugar que nenhum dos três jogadores citados ocupa originalmente.De acordo com informações recolhidas porjunto do PSG, Gonçalo Ramos é visto como um jogador com um forte potencial e convenceu toda a gente dentro e fora do relvado. Os dirigentes e o staff da equipa apreciam o jogador, que mostra sempre muita vontade dentro e fora dos relvados, o que levou a equipa francesa a avançar mais cedo para a contratação definitiva do internacional português.O avançado torna-se no quarto jogador a ser transferido definitivamente de um clube português para a equipa francesa, desde 2020, após Danilo Pereira e Vitinha (ex-FC Porto) e Nuno Mendes (ex-Sporting).Gonçalo Ramos tinha apontado 41 golos em 106 jogos pela equipa principal do Benfica, antes de dar o salto para a sua primeira experiência no estrangeiro, neste caso nos franceses do Paris Saint-Germain.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, na sequência do comunicado divulgado no passado dia 7 de agosto de 2023, que o Paris Saint-Germain exerceu a opção de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Gonçalo Matias Ramos, pelo montante de €65.000.000 (sessenta e cinco milhões de euros) acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros).

