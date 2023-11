PSP garante que adeptos envolvidos em distúrbios em San Sebastián "estão referenciados"

A Polícia Segurança Pública (PSP) garantiu que adeptos envolvidos nos incidentes de San Sebastián, antes e durante o encontro entre Real Sociedad e Benfica, "estão referenciados". A informação foi dada durante a conferência de imprensa sobre a segurança para o dérbi de domingo."Os adeptos estão referenciados e terão o devido acompanhamento por parte da polícia portuguesa. Essas situações geralmente têm um histórico, o que permite à Polícia tomar medidas. Daí que esses adeptos já estão referenciados e terão as devidas consequências", referiu Isaque Chaves, sem precisar.Antes do encontro da 4.ª jornada do Grupo da Liga dos Campeões, no Reale Arena, foram detidos quatro adeptos do Benfica (entretanto já colocados em liberdade) na sequência dos confrontos nas imediações do estádio. Quanto aos encarnados que arremessarem tochas, a Real Sociedad identificou-os e partilhou fotos deles nas redes sociais.O jogo esteve em riscos de ser interrompido, depois do árbitro Anthony Taylor ter feito menção ao delegado da UEFA. Numa nota enviada a, aquele organismo fez saber que os relatórios dos jogos "estão, neste momento, a ser analisados".Recorde-se que o Benfica foi multado em 35 mil euros e proibido de vender bilhetes para o encontro no Giuseppe Meazza, depois de terem sido atiradas tochas para a zona onde estavam adeptos do Inter, igualmente naquele estádio, 2.ª mão dos quartos-de-final da época passada.Em comunicado, o Benfica pediu um "comportamento irrepreensível" dos adeptos no estádio da Real Sociedad e agora não deverá escapar a numa pena pesada.