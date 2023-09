Quanto rendeu Jota ao Benfica: extremo foi para a Arábia Saudita e deu lucro

No Relatório e Contas de 2022/23 divulgado esta quarta-feira à CMVM, o Benfica detalha o encaixe líquido que teve com a transferência de Jota, do Celtic para o Al Ittihad.Com direito a 30% do valor da transferência que foi noticiada à volta dos 29 M€, o Benfica anuncia que teve direito a um montante de 7,585 M€, o que gerou um ganho de 6,847 M€, isto porque as águias tiveram de deduzir 738 mil euros face à "retenção do mecanismo de solidariedade e aos gastos com serviço de intermediação, após o efeito da respetiva atualização financeira."A este ganho tiveram ainda de ser deduzidos 194 mil euros referentes "ao efeito da atualização financeira, tendo em consideração o plano de recebimento estipulado, o qual será reconhecido como um rendimento financeiro em períodos subsequentes à data da alienação."Recorde-se que, em 2022, o Benfica vendeu Jota ao Celtic a troco de 7,5 milhões de euros, após o extremo ter jogado no emblema de Glasgow por empréstimo durante uma temporada e ter impressionado na Escócia. Assim, no total, as águias encaixaram mais de 14 M€ com o jogador formado no Seixal.