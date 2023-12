Quem decide as contratações no Benfica? Rui Costa explica: «Responsabilidade é minha»

Questionado pelos jornalistas sobre se a atual temporada foi mal planeada pelo Benfica, Rui Costa considerou que foi na linha da anterior, mas que o facto de em 2022/23 o clube ter sido campeão acabou por disfarçar eventuais erros, agora mais expostos. E explicou como os futebolistas-alvo são escolhidos pela estrutura."Foi planeada da mesma forma da época passada. Há um critério que uso, podemos falhar jogadores mas não critérios. Perdemos dois jogadores dos titulares, Grimaldo e Ramos, e depois Odysseas. Os que chegaram foram escolhidos de forma criteriosa por toda a estrutura do futebol. Cada jogador que chega é escolhido por prospeção, presidente e treinadores e a última decisão é minha e a responsabilidade é e será sempre minha. Que fique bem claro. Já a situação de o jogador ter ou não rendimento, pode ter a ver com a situação do jogador e não com o critério", disse o líder encarnado no Seixal, antes do jogo da equipa B."Arthur foi o melhor marcador da Conference League na época passada e por onde passou fez golos em todo o lado. Há jogadores que não conseguem logo adaptar-se. Se houve falha, a responsabilidade é minha e de mais ninguém. O ano passado também falhámos mas fomos campeões e as coisas ficaram mais no escuro. Vai acontecer todos os anos. Isso não significa que os jogadores não tenham qualidade. Pode é haver a consequência de o jogador não se adaptar", vincou Rui Costa, que garantiu que haverá reforços em janeiro, sem especificar mais.