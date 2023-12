Rafa em jeito de despedida do Benfica: «É disso que vou ter saudades...»

No dia em que assinalou os 300 jogos com a camisola do Benfica, Rafa marcou um golo e, no final da partida, deixou uma indicação clara de que está efetivamente de saída do clube da Luz."É um prazer jogar aqui. Quero agradecer aos meus colegas, é com eles que quero partilhar todos os momentos, é disso que vou ter saudades", disse o jogador encarnado, à BTV. Rafa, refira-se, está em final de contrato com o clube da Luz, podendo assinar pré-acordo com outro clube a partir de 1 de janeiro.Em relação ao jogo com o Famalicão, Rafa considerou o triunfo "justo". "Conseguimos o que queríamos que era a vitória, nada mais do que isso. O mais importante é ganhar e entrar no próximo ano com o pé direito. Não interessa quem faz ou quem não faz, interessa que a equipa ganhe e conquiste os 3 pontos."