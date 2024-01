Rafik Guitane agrada ao Benfica, mas ainda está longe do acordo

O Benfica está atento à evolução de Rafik Guitane, extremo do Estoril, mas ainda não avançou para o acordo tendo em vista a sua contratação. Mesmo que agrade aos responsáveis encarnados, o francês, de 24 anos, não é nesta altura uma prioridade, sabeDe acordo com a CNN Portugal e o 'Maisfutebol', o negócio teve avanços e a transferência do jogador, na próxima temporada, custará à SAD da Luz 5 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão. Autor do golo do Estoril diante do Benfica, na meia-final da Allianz Cup. Guitane cumpre a segunda temporada na Amoreira. Tem contrato até 2026. Em 25 jogos, marcou 6 golos e fez 3 assistências.O nosso jornal deu conta de que Guitane está na mira das águias a 16 de dezembro. A eventual contratação do francês insere-se na estratégia de renovação do ataque, iniciada este mês, com a chegada de Marcos Leonardo, Rollheiser e Prestianni. As águias seguem atentas, mas ainda sem acordo.