Real Sociedad mostra material apreendido aos adeptos do Benfica: há até uma chave de carro

Aperribay: "Hay tres detenidos y hemos requisado todo el material. Iremos con todo contra esos delincuentes".#UCL | #WeareReal https://t.co/ejKcAZj7aF pic.twitter.com/n8FrS1SdZA — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023

A Real Sociedad partilhou nas redes sociais todo o material apreendido aos adeptos do Benfica, onde se contam artefactos pirotécnicos e até um parafuso... e uma chave de carro. Recorde-se que os seguidores das águias atiraram tochas que caíram junto dos simpatizantes bascos, durante a segunda parte do jogo de hoje, o que quase levou à interrupção do mesmo."Tenho de vir aqui para pedir desculpa aos adeptos da Real, que não têm culpa pelo que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje foi muito material e vamos agir penalmente contra os que lançaram as tochas. Não vamos deixar que essas pessoas saiam de San Sebastián. Podem estar seguros de que a Real foi disponibilizar todos os meios, com imagens, identificação das pessoas, o que for, e irá perseguir estes delinquentes. Isto é escandaloso. Alguns jogos estão a tornar-se lutas. Hoje houve três detidos. Um era da Real, que não é sócio do clube. A Real vai avançar com todos os meios possíveis contra estas pessoas. Vamos avançar e queremos pedir desculpa aos adeptos que estavam naquela zona. Vimos todas as pessoas que entraram por todos lugares, fizemos tirar os ténis e algumas pessoas não entraram. Tentámos fazer o melhor trabalho possível mas infelizmente algumas tochas não foram intercetadas. Sinto muito. Vamos tentar que todos os que lançaram tochas respondam perante a justiça", disse Jokin Aperribay, presidente da Real, após a partida.