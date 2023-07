Red Pass à venda para 298 sócios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica vai iniciar a venda aos primeiros 298 sócios que estão em lista de espera para a compra do Red Pass, depois de ter ficado concluído o período de renovação e troca do bilhete anual para 2023/24. Estes associados serão contactados, por e-mail e SMS, com toda a informação de como podem adquirir o seu lugar entre os dias 1 e 8 de agosto.